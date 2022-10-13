На Луганщину звозять мобілізованих росіян, переважно засуджених – Гайдай
Четвер, 13 жовтня 2022, 14:52
На територію Луганської області почали прибувати російські мобілізовані, переважна більшість з них – це чоловіки, які відбували покарання.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 13 жовтня
Пряма мова Гайдая: "На окуповані території завозять мобілізованих. Це ті нові мобілізовані. Це як цивільні люди, так і громадяни РФ, які відбували покарання в місцях обмеження волі, тобто зеків позвозили. І їх позвозили досить немало".
Деталі: Голова ОВА також додав, що росіяни перестали випускати цивільне населення з окупованих територій.
Гайдай вважає, що окупанти планують використовувати українських мешканців як живий щит для своїх вояків.
ВІДЕО ДНЯ