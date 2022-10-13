На Луганщину свозят мобилизованных россиян, в основном осужденных – Гайдай

На территорию Луганской области начали прибывать российские мобилизованные, подавляющее большинство из них – это мужчины, которые отбывали наказание.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 13 октября

Прямая речь Гайдая: "На оккупированные территории завозят мобилизованных. Это те новые мобилизованные. Это как гражданские люди, так и граждане РФ, которые отбывали наказание в местах ограничения свободы, то есть зеков позвозили. И их позвозили достаточно немало".

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Детали: Глава ОВА также добавил, что россияне перестали выпускать гражданское население с оккупированных территорий.

Гайдай считает, что оккупанты планируют использовать украинских жителей как живой щит для своих вояк.