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На Луганщину свозят мобилизованных россиян, в основном осужденных – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 14:52
На Луганщину свозят мобилизованных россиян, в основном осужденных – Гайдай
Мобилизованные россияне. Скриншот из видео Минобороны РФ

На территорию Луганской области начали прибывать российские мобилизованные, подавляющее большинство из них – это мужчины, которые отбывали наказание.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 13 октября

Прямая речь Гайдая: "На оккупированные территории завозят мобилизованных. Это те новые мобилизованные. Это как гражданские люди, так и граждане РФ, которые отбывали наказание в местах ограничения свободы, то есть зеков позвозили. И их позвозили достаточно немало".

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Детали: Глава ОВА также добавил, что россияне перестали выпускать гражданское население с оккупированных территорий.

Гайдай считает, что оккупанты планируют использовать украинских жителей как живой щит для своих вояк.

Темы: Луганская областьмобилизациявойна
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