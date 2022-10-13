По всій Україні – повітряна тривога
Четвер, 13 жовтня 2022, 15:56
У четвер станом на 15:30 по всій материковій частині України оголошено повітряну тривогу.
Джерело: карта повітряних тривог
Деталі: Станом на 15.30 13 жовтня 2022 р. тривогу оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму.
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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендується перейти в укриття.
Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що над областтю зафіксували проліт ракети.
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