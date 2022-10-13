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По всей Украине – воздушная тревога

Алена МазуренкоЧетверг, 13 октября 2022, 15:56

В четверг по состоянию на 15:30 по всей материковой части Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: По состоянию на 15.30 13 октября 2022 г. тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуется перейти в укрытие.

Председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что над областью зафиксировали пролет ракеты.

 

Темы: воздушная тревогавойнаоккупация
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