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По всей Украине – воздушная тревога

Алена МазуренкоЧетверг, 13 октября 2022, 15:56
По всей Украине – воздушная тревога

В четверг по состоянию на 15:30 по всей материковой части Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: По состоянию на 15.30 13 октября 2022 г. тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма.

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Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуется перейти в укрытие.

Председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что над областью зафиксировали пролет ракеты.

 

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Темы: воздушная тревогавойнаоккупация
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