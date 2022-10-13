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Україна повернула з полону 20 воїнів

Альона Мазуренко Четвер, 13 жовтня 2022, 16:26
Україна повернула з полону 20 воїнів

Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити з полону 20 воїнів.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак 

Пряма мова Єрмака: "Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті.

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Вдалося звільнити з полону 20 людей.

Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС.

Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей".

ВІДЕО ДНЯ
 

Деталі: За його словами, бійці зараз проходять медичний огляд.

Теми: полоненіУкраїнавійнаРосія
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