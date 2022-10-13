Украина вернула из плена 20 воинов

Украине удалось осуществить еще один обмен военнопленными и освободить из плена 20 воинов.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь Ермака: "Наши возвращаются домой. Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни.

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Удалось освободить из плена 20 человек.

Это 20 историй украинских героев, 14 - воинов ВСУ, 4 бойцов ТРО, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС.

Есть люди, которых россияне удерживали в Еленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей".

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Детали: По его словам, бойцы сейчас проходят медицинский осмотр.