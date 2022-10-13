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Захист неба допоможе завершити війну найближчим часом – Зеленський

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 16:29
Захист неба допоможе завершити війну найближчим часом – Зеленський
Володимир Зеленський, фото з сайту президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що захист українського неба від Росії є фундаментальний кроком для завершення війни найближчим часом.

Джерело: Зеленський на засіданні ПАРЄ

Пряма мова: "Я прошу вас на всіх рівнях – у політиці, у медіа, у спілкуванні з виборцями, – захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Вже цьогоріч ми маємо захистити наше небо від терору Росії. Якщо це буде зроблено, це буде фундаментальний крок, щоб уже найближчим часом закінчити й усю війну".

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Що цьому передувало: 13 жотвня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

Теми: ЗеленськийППОПАРЄпрезидент
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