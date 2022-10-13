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Защита неба поможет завершить войну в ближайшее время – Зеленский

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 16:29
Владимир Зеленский, фото с сайта президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что защита украинского неба от России является фундаментальный шагом для завершения войны в ближайшее время.

Источник: Зеленский на заседании ПАСЕ

Прямая речь: "Я прошу вас на всех уровнях - в политике, в медиа, в общении с избирателями, – защищать предоставление Украине достаточного количества современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Уже в этом году мы должны защитить наше небо от террора России. Если это будет сделано, это будет фундаментальный шаг, чтобы уже в ближайшее время закончить и всю войну".

Що цьому передувало: 13 жотвня чПарламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

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Темы: ЗеленскийПВОПАСЕпрезидент
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