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Путін пропонує створити у Туреччині "газовий хаб" і там формувати ціни

Четвер, 13 жовтня 2022, 16:32

Президент РФ Владімір Путін на зустрічі з президентом Туреччини повторив свою ідею про те, що Туреччина могла би бути газовим хабом для продажу газу у Європу й інші країни та майданчиком для формування ціни на газ.

Про це повідомляє російський "Интерфакс", пише "Європейська правда"

"Якщо є зацікавленість Туреччини і наших можливих покупців в інших країнах, ми могли би розглянути можливість будівництва ще однієї газопровідної системи і створення на території Туреччини газового хабу для продажу у треті країни, передусім європейські - звісно, якщо вони у цьому зацікавлені. І у процесі роботи цього хабу, який ми могли би разом створити, це був би майданчик не лише для постачання, а й визначення цін… Зараз вони захмарні, а ми могли б спокійно регулювати їх на нормальному ринковому рівні без якогось політичного забарвлення", - заявив Путін. 

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Тезу про "газовий хаб" у Туреччині на заміну пошкодженим "Північним потокам" посадовці РФ також активно просували напередодні на енергетичному форумі у Москві. Путін у своєму виступі також заявив, що вибухи на "Північних потоках" вигідні США, Польщі та Україні.

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