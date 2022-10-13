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Путин предлагает создать в Турции "газовый хаб" и там формировать цены

Четверг, 13 октября 2022, 16:32

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции повторил свою идею о том, что Турция могла быть газовым хабом для продажи газа в Европу и другие страны и площадкой для формирования цены на газ.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"Если если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы. И в процессе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, это была бы площадка не только для поставок, но и определения цен… Сегодня заоблачные эти цены, и мы могли бы спокойно регулировать (их) на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски", - заявил Путин.

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Тезис о "газовом хабе" в Турции на замену поврежденным "Северным потокам" чиновники РФ также активно продвигали накануне на энергетическом форуме в Москве. Путин в своем выступлении также заявил, что взрывы на "Северных потоках" выгодны США, Польше и Украине.

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