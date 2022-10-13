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Німеччина передасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 16:44

Німеччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana в рамках спільного проєкту з Данією та Норвегією.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з оновлення на сайті уряду Німеччини.

На початку жовтня Німеччина домовилася зі Словаччиною, Норвегією та Данією про спільний фінансовий внесок для словацького виробництва і передачі Україні самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".

У серпні повідомлялося, що Словаччина передала 4 САУ Zuzana українським збройним силам і вони вже використовуються на фронті.

Окрім САУ, згідно з інформацією уряду, Німеччина передала 130 польових обігрівачів і 36 автомобілів швидкої допомоги.

Також повідомляється, що було надано 100 000 наборів першої допомоги і сухпайки

Нагадаємо, Україну отримала з Німеччини першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

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Теми: НімеччинаУкраїназброявійна
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