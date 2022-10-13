Германия передаст Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana

Германия предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из обновления на сайте правительства Германии.

В начале октября Германия договорилась со Словакией, Норвегией и Данией о совместном финансовом вкладе для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".

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В августе сообщалось, что Словакия передала 4 САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.

Кроме САУ, согласно информации правительства, Германия передаст 130 полевых обогревателей и 36 автомобилей скорой помощи.

Также сообщается, что было предоставлено 100 000 наборов первой помощи и сухпайки.

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Напомним, Украина получила из Германии первую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Поставка следующих трех систем планируется в следующем году.