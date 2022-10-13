Вибух на Керченському мосту: у заторі перед переправою скупчилося понад 1000 вантажівок

У Краснодарському краї РФ перед Керченською переправою скупчилося в заторі понад 1000 вантажних машин, які очікують відправки в окупований Крим після вибуху на Кримському мосту.

Джерело: "Кавказ Реалії"

Деталі: Повідомляється, що окупаційна влада АРК пропонує водіям сухопутний маршрут під супроводом ДІБДР - він пролягає через анексовані напередодні українські території.

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За даними оперативного штабу Кубані, у Темрюкському районі задіяно 10 нових стоянок, які можуть вмістити 2300 машин. У черзі видають гречку з тушонкою і гарячий чай. Як заявив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, середній час очікування в черзі становить 3-4 дні.

Зараз на переправі працюють чотири пороми, які вміщують до 90 вантажних машин і до 300 осіб. Кубанська влада стверджує, що з 8 жовтня до ранку 13 жовтня в обидва боки перевезли вже 9 тисяч осіб і 1,8 тисячі машин.

При цьому водіям запропонували альтернативний спосіб доставки вантажів з півострова - сухопутним шляхом через окуповані Запорізьку і Донецьку області України в Ростовську: маршрут включає міста Джанкой, Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ і Таганрог. Його протяжність - близько 387 км. Аксьонов заявив, що колони вантажівок супроводжує ДІБДР - учора, за словами чиновника, таким шляхом висунулася вже третя колона.

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