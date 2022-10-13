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Взрыв на Керченсокм мосту: в пробке перед переправой скопилось более 1000 грузовиков

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 16:59
Взрыв на Керченсокм мосту: в пробке перед переправой скопилось более 1000 грузовиков
Керченская паромная переправа (архивное фото)

В Краснодарском крае РФ перед Керченской переправой скопились в пробке более 1000 грузовых машин, которые ожидают отправки в оккупированный Крым после взрыва на Крымском мосту.

Источник: "Кавказ Реалии"

Детали: Сообщается, что оккупационные власти АРК предлагают водителям сухопутный маршрут под сопровождением ГИБДД - он пролегает через аннексированные накануне украинские территории.

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По данным оперативного штаба Кубани, в Темрюкском районе задействованы 10 новых стоянок, которые могут вместить 2300 машин. В очереди выдают гречку с тушенкой и горячий чай. Как заявил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, среднее время ожидания в очереди составляет 3-4 дня.

Сейчас на переправе работают четыре парома, которые вмещают до 90 грузовых машин и до 300 человек. Кубанские власти утверждают, что с 8 октября по утро 13 октября в обе стороны перевезли уже 9 тысяч человек и 1,8 тысяч машин.

При этом водителям предложили альтернативный способ доставки грузов из полуострова – сухопутным путем через оккупированные Запорожскую и Донецкую области в Ростовскую: маршрут включает города Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Его протяженность – около 387 км. Аксенов заявил, что колонны грузовиков сопровождает ГИБДД – вчера, по словам чиновника, таким путем выдвинулась уже третья колонна.

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Предыстория:

  • Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия РФ, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженый топливом.
  • Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины.
  • Официальный Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, поскольку Крым - это суверенная территория Украины, однако случившееся официально не комментировал.

Темы: Крымоккупация
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