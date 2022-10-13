На Львівщині росіяни повторно поцілили у військовий об‘єкт, ще 2 області захистила ППО

Під час ракетного обстрілу 13 жовтня російські окупанти вдруге влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова: "Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО".

Деталі: У Чернівецькій та Тернопольській областях працювала ППО.

Глава Тернопольської ОВА Володимир Труш повідомив, що жителі області могли чути вибухи.

За словами Труша, працювали сили протиповітряної оборони на Чортківщині: "На місце виїхали спеціалісти. Наслідки повідомлю згодом".

Станом на 15.30 по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Наразі, о 17.00 - тривога скасована у всіх областях.

ВІДЕО ДНЯ

З 10 жовтня Російська Федерація продовжує ракетний терор. З 10 по 13 жовтня окупанти випустили по Україні сотні ракет та дронів-камікадзе.