Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Львівщині росіяни повторно поцілили у військовий об‘єкт, ще 2 області захистила ППО

Альона Мазуренко Четвер, 13 жовтня 2022, 17:06
На Львівщині росіяни повторно поцілили у військовий об‘єкт, ще 2 області захистила ППО
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ GETTY

Під час ракетного обстрілу 13 жовтня російські окупанти вдруге влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький 

Пряма мова: "Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО".

Реклама:

Деталі: У Чернівецькій та Тернопольській областях працювала ППО.

Глава Тернопольської ОВА Володимир Труш повідомив, що жителі області могли чути вибухи.

За словами Труша, працювали сили протиповітряної оборони на Чортківщині: "На місце виїхали спеціалісти. Наслідки повідомлю згодом".

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 15.30 по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Наразі, о 17.00 - тривога скасована у всіх областях. 

З 10 жовтня Російська Федерація продовжує ракетний терор. З 10 по 13 жовтня окупанти випустили по Україні сотні ракет та дронів-камікадзе. 

Теми: обстрілЛьвівщинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
обстріл
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: