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На Львовщине россияне повторно попали в военный объект, еще 2 области защитила ПВО

Алена МазуренкоЧетверг, 13 октября 2022, 17:06
На Львовщине россияне повторно попали в военный объект, еще 2 области защитила ПВО
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ GETTY

Во время ракетного обстрела 13 октября российские оккупанты во второй раз попали в один из военных объектов во Львовской области.

Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий 

Прямая речь: "Что известно на данный момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО".

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Детали: В Черновицкой и Тернопольской областях работала ПВО.

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш сообщил, что жители области могли слышать взрывы.

По словам Труша, работали силы противовоздушной обороны на Чертковщине: "На место выехали специалисты. Последствия сообщу позже".

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По состоянию на 15.30 по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Сейчас, в 17.00 - тревога отменена во всех областях. 

С 10 октября Российская Федерация продолжает ракетный террор. С 10 по 13 октября оккупанты выпустили по Украине сотни ракет и дронов-камикадзе. 

Темы: обстрелЛьвовщинаРосcия
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