Посол України розкритикував ідею скасування безвізу для білорусів

Посол України у Білорусі Ігор Кизим висловився проти ідеї припинення безвізового режиму для громадян Білорусі, зазначивши, що це може вдарити по самих українцях та викличе "багато запитань".

Як повідомляє Zerkalo.io, про це він сказав в ефірі Delfi, коментуючи відповідну петицію, що набрала необхідну кількість голосів.

Ігор Кизим вважає запровадження візового режиму для білорусів несвоєчасним у поточній ситуації. Зокрема, пояснив він, у такому разі Білорусь може вдатися до дзеркальних дій, а це ускладнило би становище українців, які виїздять з окупації через територію РФ транзитом через Білорусь - до України або ЄС.

За словами Ігоря Кизима, маршрут через Білорусь для цього - найшвидший, і білоруські посадовці відносно лояльно ставляться до українців. У разі скасування безвізу з боку Києва ситуація може ускладнитися.

Ігор Кизим зауважив також, що запровадження візового режиму збільшить навантаження на дипломатичні служби та "викличе безліч питань", зокрема й гуманітарного характеру.

Посол сказав, що вважає виправданим скасування безвізу з РФ, але на цей час не бачить необхідності йти на такий крок щодо Білорусі.

Нагадаємо, створена 4 липня петиція із закликом скасувати безвізовий режим із Білоруссю набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів. Володимир Зеленський у відповідь на петицію доручив уряду розглянути це питання, зазначивши також, що "тримає на контролі" заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами Білорусі кордону з Україною.

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Зеленський нагадав, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабміну від 26 лютого. Усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються додому.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових.