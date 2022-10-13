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Посол Украины раскритиковал идею отмены безвиза для белорусов

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 17:46
Игорь Кизим, фото из его Facebook

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим высказался против идеи прекращения безвизового режима для граждан Беларуси, отметив, что это может ударить по самим украинцам и вызовет "много вопросов". 

Как сообщает Zerkalo.io, об этом он сказал в эфире Delfi, комментируя соответствующую петицию, набравшую необходимое количество голосов.

Игорь Кизим считает введение визового режима для белорусов несвоевременным в текущей ситуации. В частности, пояснил он, в таком случае Беларусь может прибегнуть к зеркальным действиям, а это усложнило бы положение украинцев, которые выезжают из оккупации через территорию РФ транзитом через Беларусь - в Украину или ЕС. 

По словам Игоря Кизима, маршрут через Беларусь для этого - самый быстрый, и белорусские чиновники относительно лояльно относятся к украинцам. В случае отмены безвиза со стороны Киева ситуация может осложниться. 

Игорь Кизим отметил также, что введение визового режима увеличит нагрузку на дипломатические службы и "вызовет множество вопросов", в том числе и гуманитарного характера. 

Посол сказал, что считает оправданным отмену безвиза с РФ, но в настоящее время не видит необходимости идти на такой шаг в отношении Беларуси. 

Напомним, созданная 4 июля петиция с призывом отменить безвизовый режим с Беларусью набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч подписей. Владимир Зеленский в ответ на петицию поручил правительству рассмотреть этот вопрос, отметив также, что "держит на контроле" меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной.

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Зеленский напомнил, что граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабмина от 26 февраля. Все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, которые возвращаются домой.

Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание силовиков, на котором объявил о задействовании Союзной армии и пообещал Украине "Крымский мост-2", а также анонсировал возвращение в Беларусь российских военных.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових.

Темы: Беларусьбезвизграница
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