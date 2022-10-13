Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Почали входити в революційну ситуацію": чиновники й бізнесмени РФ спустошені – WP

Катерина ТищенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 18:15
Московський міжнародний діловий центр "Москва-Сіті", фото Anadolu Agency via Getty Images

Російські чиновники та представники бізнес-еліт пригнічені через ситуацію в Росії, яка погіршується через війну, і починають говорити про можливу зміну влади.

Джерело: The Washington Post із посиланням на кількох російських високопоставлених чиновників і керівників бізнесу

Дослівно: "Деякі високопоставлені російські чиновники і представники ділової еліти спустошені та пригнічені – й очікують погіршення політичного та економічного клімату.

Якщо військова ескалація Путіна була частково спрямована на те, щоб приглушити заворушення, які вибухнули через невміле ведення війни, то її вплив може бути лише тимчасовим, сказали в інтерв'ю кілька чиновників і керівників бізнесу".

Деталі: Впливовий московський бізнесмен висловив сумнів у тому, що посилення ракетних атак Росією поліпшить для неї ситуацію на полі бою. Крім того, за словами бізнесменів і чиновників, навіть якщо внаслідок ударів вдасться завдати більшої шкоди енергосистемі України, а бойові дії затягнуться до морозної зими, виникають питання про те, скільки ракет залишилося в Росії.

"Нікого не влаштовує статус-кво... Зрозуміло, що військова або політична перемога неможлива. Але і програш теж неможливий. Це перетворюється на ситуацію в шахах, відому як цугцванг, коли кожен крок гірший за наступний, але неможливо не рухатися", - сказав російський чиновник.

За словами іншого державного чиновника, оптимізм літа, коли багато хто в еліті країни вірив, що "ми все повернемо і знайдемо вихід", повністю випарувався. "Люди бачать, що майбутнього немає", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Форсована мобілізація вже завдала удару по популярності Путіна – одній із головних основ його легітимності як президента, а коли з фронту почнуть повертатися трупи резервістів, ситуація може погіршитися, вважає московський бізнесмен.

"Через кілька місяців у Росії буде дуже негативна динаміка: погіршення настроїв у суспільстві", - сказав він.

Колишній заступник голови Центрального банку Росії, який зараз живе в еміграції у США, Сергій Алексашенко зазначає, що "арсенал можливих дій Путіна дуже обмежений".

"Крім нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, у нього є можливість застосувати тільки тактичну ядерну зброю", - вважає він.

Однак, за словами московського бізнесмена, мало хто в Москві вважає, що Путін завдасть тактичного ядерного удару, тому що "тоді у нього не залишиться жодних карт", а Китай може заблокувати таку ескалацію. "Це скринька Пандори, яку [китайці] не хочуть відкривати", - сказав він.

Економісти і бізнесмени кажуть, що санкції починають дедалі сильніше бити по російській економіці, бюджет уже скорочується, а запропоноване країнами Групи семи обмеження цін на продаж російської нафти з грудня стане ще одним ударом.

На тлі очікувань нових і більш жорстких санкцій кожна погана новина з лінії фронту – це новий удар для російської економіки, зазначає інший представник московської бізнес-еліти.

"Весь бізнес страждає від того, що відбувається. Усі заморозили свої інвестиційні плани", - сказав він.

За словами двох російських бізнесменів, колишня віра в те, що Росія зможе переспрямувати торговельні потоки із Заходу через Китай, Казахстан та Індію, швидко тане. Казахстан почав блокувати вантажі, що перевозять європейські товари до Росії, а китайці теж почали зупиняти деякі поставки.

"Усі в повній фрустрації. Настрій дуже поганий", - сказав третій високопоставлений російський бізнесмен.

Видання зазначає, що представники московської еліти починають говорити про можливу зміну керівництва так, як вони ніколи не робили цього за більш ніж 20 років правління Путіна, хоча ніхто не може сказати, як і коли це може статися.

"Ми почали входити в революційну ситуацію... Усі чекають чогось іншого, ніж те, що відбувається зараз: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби хочуть, щоб війни не було взагалі. Настає час для зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю", - сказав один із чиновників.

Теми: Росіяекономікавійнабізнес
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль "заспокоює" своїх прихильників ракетними ударами по Україні – ISW

оновлено від 5.25, фотоВорог ракетами атакував Запоріжжя

Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ

Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ

Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Генсек НАТО прокоментував, чи готує Альянс фізичну відповідь у разі ядерного удару РФ по Україні

Усі новини...
Росія
Боррель пригрозив російській армії "повним знищенням" у разі ядерного удару РФ по Україні
На Львівщині росіяни повторно поцілили у військовий об‘єкт, ще 2 області захистила ППО
Україна повернула з полону 20 воїнів
Останні новини
08:24
відео Залужний: Ми повертаємо своє, і ніхто нас не зупинить
07:54
Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений
07:27
За добу ЗСУ уразили 19 районів зосередження ворога – зведення
06:55
Кремль "заспокоює" своїх прихильників ракетними ударами по Україні – ISW
06:30
оновлено від 5.25, фотоВорог ракетами атакував Запоріжжя
05:59
Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць
04:38
ЗСУ знищили 3 командних пункти росіян і уразили 4 ворожих позиції ППО – ОК "Південь"
04:05
Білорусь запроваджує режим "контртерористичної операції"
03:51
Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ
02:55
Парламент Туреччини підтримав законопроєкт про ув’язнення за поширення "дезінформації"
Усі новини...