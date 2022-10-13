"Начали входить в революционную ситуацию": чиновники и бизнесмены РФ опустошены – WP

Российские чиновники и представители бизнес-элит подавлены из-за ситуации в России, которая ухудшается из-за войны, и начинают говорить о возможной смене власти.

Источник: The Washington Post со ссылкой на нескольких российских высокопоставленных чиновников и руководителей бизнеса

Дословно: "Некоторые высокопоставленные российские чиновники и представители деловой элиты опустошены и подавлены – и ожидают ухудшения политического и экономического климата. Если военная эскалация Путина была частично направлена на то, чтобы приглушить беспорядки, разразившиеся из-за неумелого ведения войны, то ее влияние может быть лишь временным, сказали в интервью несколько чиновников и руководителей бизнеса".

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Детали: Влиятельный московский бизнесмен выразил сомнение в том, что учащение ракетных атак Россией улучшит для нее ситуацию на поле боя. Кроме того, по словам бизнесменов и чиновников, даже если в результате ударов удастся нанести больший ущерб энергосистеме Украины, а боевые действия затянутся до морозной зимы, возникают вопросы о том, сколько ракет осталось у России.

"Никого не устраивает статус-кво… Понятно, что военная или политическая победа невозможна. Но и проигрыш тоже невозможен. Это превращается в ситуацию в шахматах, известную как цугцванг, когда каждый шаг хуже следующего, но невозможно не двигаться", - сказал российский чиновник.

По словам второго государственного чиновника, оптимизм лета, когда многие в элите страны верили, что "мы все повернем и найдем выход", полностью испарился. "Люди видят, что будущего нет", - сказал он.

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Форсированная мобилизация уже нанесла удар по популярности Путина – одной из главных основ его легитимности как президента, а когда с фронта начнут возвращаться трупы резервистов, ситуация может ухудшиться, считает московский бизнесмен.

"Через несколько месяцев в России будет очень негативная динамика: ухудшение настроений в обществе", - сказал он.

Бывший зампредседателя Центрального банка России, который сейчас живет в эмиграции в США, Сергей Алексашенко отмечает, что "арсенал возможных действий Путина очень ограничен".

"Помимо нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, у него есть возможность применить только тактическое ядерное оружие", - считает он.

Однако, по словам московского бизнесмена, мало кто в Москве считает, что Путин нанесет тактический ядерный удар, потому что "тогда у него не останется никаких карт", а Китай может заблокировать такую эскалацию. "Это ящик Пандоры, который [китайцы] не хотят открывать", - сказал он.

Экономисты и бизнесмены говорят, что санкции начинают все сильнее бить по российской экономике, бюджет уже сокращается, а предложенное странами Группы семи ограничение цен на продажу российской нефти с декабря станет еще одним ударом.

На фоне ожиданий новых и более жестких санкций каждая плохая новость с линии фронта – это новый удар для российской экономики, отмечает второй представитель московской бизнес-элиты.

"Весь бизнес страдает от происходящего. Все заморозили свои инвестиционные планы", - сказал он.

По словам двух российских бизнесменов, прежняя вера в то, что Россия сможет перенаправить торговые потоки с Запада через Китай, Казахстан и Индию, быстро тает. Казахстан начал блокировать грузы, перевозящие европейские товары в Россию, а китайцы тоже начали останавливать некоторые поставки.

"Все в полнейшей фрустрации. Настроение очень плохое", - сказал третий высокопоставленный российский бизнесмен.

Издание отмечает, что представители московской элиты начинают говорить о возможной смене руководства так, как они никогда не делали этого за более чем 20 лет правления Путина, хотя никто не может сказать, как и когда это может произойти.

"Мы начали входить в революционную ситуацию... Все ждут чего-то иного, чем то, что происходит сейчас: другого руководства, другой войны. Ястребы хотят более жестких действий. Голуби хотят, чтобы войны не было вообще. Наступает время для смены политической системы. Но как это произойдет, я не знаю", - сказал один из чиновников.