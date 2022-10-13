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Повітряні сили збили 5 крилатих ракет на заході та півдні

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 18:18
Повітряні сили збили 5 крилатих ракет на заході та півдні
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

13 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили чотири крилатих ракети на заході та одну на півдні України.

Джерело: пресслужба Повітряного командування "Захід", пресслужба Повітряних сил 

Дослівно ПК "Захід": "13 жовтня російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' в зоні нашої відповідальності". 

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Оновлено о 18:28: Повітряні сили повідомили, що ще одну ракету збито на півдні України. Всього знищено 5 ракет.

 

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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