Повітряні сили збили 5 крилатих ракет на заході та півдні

13 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили чотири крилатих ракети на заході та одну на півдні України.

Джерело: пресслужба Повітряного командування "Захід", пресслужба Повітряних сил

Дослівно ПК "Захід": "13 жовтня російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' в зоні нашої відповідальності".

Реклама:

Оновлено о 18:28: Повітряні сили повідомили, що ще одну ракету збито на півдні України. Всього знищено 5 ракет.