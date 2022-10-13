Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили збили 5 крилатих ракет на заході та півдні

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 18:18
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З FACEBOOK КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

13 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили чотири крилатих ракети на заході та одну на півдні України.

Джерело: пресслужба Повітряного командування "Захід", пресслужба Повітряних сил 

Дослівно ПК "Захід": "13 жовтня російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' в зоні нашої відповідальності". 

Оновлено о 18:28: Повітряні сили повідомили, що ще одну ракету збито на півдні України. Всього знищено 5 ракет.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео Залужний: Ми повертаємо своє, і ніхто нас не зупинить

Кремль "заспокоює" своїх прихильників ракетними ударами по Україні – ISW

оновлено від 5.25, фотоВорог ракетами атакував Запоріжжя

Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ

Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ

Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
ДБР з’ясовує причини падіння винищувача на Вінниччині: могли зачепити уламки дрона
Повітряні сили підтвердили втрату одного українського бомбардувальника
На Полтавщині кажуть про аварію двох українських літаків, у ПС – про втрату одного
Останні новини
08:38
Резніков підтвердив чотири системи Hawk для України від Іспанії, натякає, що це лише початок
08:24
відео Залужний: Ми повертаємо своє, і ніхто нас не зупинить
07:54
Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений
07:27
За добу ЗСУ уразили 19 районів зосередження ворога – зведення
06:55
Кремль "заспокоює" своїх прихильників ракетними ударами по Україні – ISW
06:30
оновлено від 5.25, фотоВорог ракетами атакував Запоріжжя
05:59
Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць
04:38
ЗСУ знищили 3 командних пункти росіян і уразили 4 ворожих позиції ППО – ОК "Південь"
04:05
Білорусь запроваджує режим "контртерористичної операції"
03:51
Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ
Усі новини...