Повітряні сили збили 5 крилатих ракет на заході та півдні
Четвер, 13 жовтня 2022, 18:18
13 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили чотири крилатих ракети на заході та одну на півдні України.
Джерело: пресслужба Повітряного командування "Захід", пресслужба Повітряних сил
Дослівно ПК "Захід": "13 жовтня російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' в зоні нашої відповідальності".
Оновлено о 18:28: Повітряні сили повідомили, що ще одну ракету збито на півдні України. Всього знищено 5 ракет.
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