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Воздушные силы сбили 5 крылатых ракет на западе и юге

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 18:18
Воздушные силы сбили 5 крылатых ракет на западе и юге
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЗСУ

13 октября Воздушные силы ВСУ сбили четыре крылатые ракеты на западе и одну на юге Украины.

Источник: пресс-служба Воздушного командования "Запад"

Дословно: "13 октября российские оккупационные войска атаковали из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа ''Калибр'' объекты критической инфраструктуры в западном регионе. Четыре крылатые ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования ''Запад'' в зоне нашей ответственности". 

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Обновлено в 18:28: Воздушные силы сообщили, что еще одна ракета сбита на юге Украины. Всего уничтожено 5 ракет.

 

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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