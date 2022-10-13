Воздушные силы сбили 5 крылатых ракет на западе и юге
Четверг, 13 октября 2022, 18:18
13 октября Воздушные силы ВСУ сбили четыре крылатые ракеты на западе и одну на юге Украины.
Источник: пресс-служба Воздушного командования "Запад"
Дословно: "13 октября российские оккупационные войска атаковали из акватории Черного моря крылатыми ракетами типа ''Калибр'' объекты критической инфраструктуры в западном регионе. Четыре крылатые ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования ''Запад'' в зоне нашей ответственности".
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Обновлено в 18:28: Воздушные силы сообщили, что еще одна ракета сбита на юге Украины. Всего уничтожено 5 ракет.