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НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами – Столтенберг

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 18:49
НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами – Столтенберг
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг у четвер оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.

Як передає "Європейська правда", таке Столтенберг заявив за підсумками міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі.

Він нагадав, що в межах комплексного пакету допомоги НАТО Україна буде отримувати паливо, зимовий одяг і медикаменти.

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"Як складову цього пакету НАТО також оперативно надасть Україні протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українське населення та інфраструктуру", – додав генсек.

Столтенберг також заявив, що в довгостроковій перспективі Альянс допоможе Україні перейти з радянського на сучасне натівське озброєння.

Напередодні генсек НАТО закликав держави Альянсу надати Україні більше систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів Росії.

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Як відомо, в понеділок та вівторок Росія завдала масованих ударів по цивільній інфраструктурі України з використанням ракет і безпілотників іранського виробництва.

Після цього Україна закликала партнерів прискорити постачання засобів протиповітряної оборони для ефективнішого захисту повітряного простору.

Теми: НАТОвійназброябезпілотники
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