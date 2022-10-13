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НАТО предоставит Украине средства для борьбы с дронами - Столтенберг

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 18:49
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в четверг объявил, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.

Как передает "Европейская правда", такое Столтенберг заявил по итогам министерской встречи Альянса в Брюсселе.

Он напомнил, что в рамках комплексного пакета помощи НАТО Украина будет получать топливо, зимнюю одежду и медикаменты.

"Как составляющую этого пакета НАТО также оперативно предоставит Украине противодронные средства с сотнями устройств для глушения беспилотников, которые могут помочь свести на нет эффективность российских и иранских дронов и защитить украинское население и инфраструктуру", - добавил генсек.

Столтенберг также заявил, что в долгосрочной перспективе Альянс поможет Украине перейти с советского на современное натовское вооружение.

Накануне генсек НАТО призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России.

Как известно, в понедельник и вторник Россия нанесла массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины с использованием ракет и беспилотников иранского производства.

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После этого Украина призвала партнеров ускорить поставки средств противовоздушной обороны для более эффективной защиты воздушного пространства.

Темы: НАТОвойнаоружиебеспилотники
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