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Іспанія планує надати Україні чотири пускові установки системи ППО Hawk

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 19:04

Іспанія планує надати Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу.

"Союзники у НАТО надають Україні передові системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку. І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України - на додачу до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомі внески, і закликаю й надалі посилювати підтримку", - сказав генсек НАТО. 

Також Столтенберг оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.

У комюніке Міноборони Іспанії про зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим не згадується про системи Hawk. Водночас, зазначається, що міністерка Маргарита Роблес запропонувала українській стороні різні можливості для підготовки військових - як у двосторонньому форматі, так і місії ЄС, створення якої розпочинається. Серед вже існуючих двосторонніх проєктів згадується навчання українських військових у Сарагосі на протиповітряних ракетних системах Aspide.

У середу 12 жовтня глави МЗС України та Іспанії обгворювали наступний пакет військової допомоги Україні.

Теми: ІспаніяНАТОзброя
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