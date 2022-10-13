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Испания предоставит Украине четыре пусковые установки системы ПВО Hawk

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 19:04

Испания планирует предоставить Украине четыре пусковые установки систем противовоздушной обороны Hawk.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания министров обороны Альянса.

"Союзники в НАТО предоставляют Украине передовые системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику. И я приветствую сегодняшнее объявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для усиления противовоздушной обороны Украины - в дополнение к тому, что союзники предоставили в течение последних дней. Спасибо союзникам за весомый вклад, и призываю и в дальнейшем усиливать поддержку", - сказал генсек НАТО. 

Также Столтенберг объявил, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.

В коммюнике Минобороны Испании о встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым не упоминается о системах Hawk. В то же время, отмечается, что министр Маргарита Роблес предложила украинской стороне различные возможности для подготовки военных - как в двустороннем формате, так и миссии ЕС, создание которой начинается. Среди уже существующих двусторонних проектов упоминается обучение украинских военных в Сарагосе на противовоздушных ракетных системах Aspide.

В среду 12 октября главы МИД Украины и Испании обсуждали следующий пакет военной помощи Украине.

Темы: ИспанияНАТОоружие
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