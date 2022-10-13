Испания предоставит Украине четыре пусковые установки системы ПВО Hawk
Испания планирует предоставить Украине четыре пусковые установки систем противовоздушной обороны Hawk.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания министров обороны Альянса.
"Союзники в НАТО предоставляют Украине передовые системы, в том числе артиллерию, средства противовоздушной обороны, бронетехнику. И я приветствую сегодняшнее объявление Испании о предоставлении четырех пусковых установок Hawk для усиления противовоздушной обороны Украины - в дополнение к тому, что союзники предоставили в течение последних дней. Спасибо союзникам за весомый вклад, и призываю и в дальнейшем усиливать поддержку", - сказал генсек НАТО.
Также Столтенберг объявил, что Украина получит от НАТО средства для борьбы с беспилотниками для защиты от атак России на гражданскую инфраструктуру.
В коммюнике Минобороны Испании о встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым не упоминается о системах Hawk. В то же время, отмечается, что министр Маргарита Роблес предложила украинской стороне различные возможности для подготовки военных - как в двустороннем формате, так и миссии ЕС, создание которой начинается. Среди уже существующих двусторонних проектов упоминается обучение украинских военных в Сарагосе на противовоздушных ракетных системах Aspide.
В среду 12 октября главы МИД Украины и Испании обсуждали следующий пакет военной помощи Украине.