Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія погрожує вийти із "зернової угоди", якщо не будуть виконані її вимоги

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 19:12
фото Pixabay

Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді.

Як передає "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters заявив постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов.

За його словами, в середу Москва направила лист генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому виклала перелік претензій. Їх мають обговорити під час зустрічі представників Організації з російською стороною в Москві в неділю.

"Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається – експорту російського зерна і добрив – тоді, вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому", – сказав Гатілов.

Відповідаючи на запитання, чи може Росія не підтримати продовження "зернової угоди", він сказав: "Є така можливість... Ми не проти поставок зерна, але ця угода повинна бути рівноправною, вона повинна бути справедливою і чесно виконуватися всіма сторонами".

Російський дипломат також згадав вибух на Кримському мосту як приклад "терористичних актів", які "ускладнюють досягнення політичного вирішення" між Росією та Україною.

Які саме претензії Росія висловила ООН, не відомо. Гатілов відмовив надати копію листа, а представник генсека Стефан Дюжаррік лише запевнив, що між сторонами "зернової угоди" продовжується діалог.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в липні за посередництва ООН і Туреччини була укладена угода, яка дозволила розблокувати Україні експорт зерна із чорноморських портів, які були закриті з моменту вторгнення Росії. Москва натомість отримала гарантії для власного експорту зерна та добрив.

Угода допомогла запобігти глобальній продовольчій кризі, але Росія неодноразово скаржилася на її виконання, стверджуючи, що вона все ще стикається з труднощами при продажу добрив і продовольства.

Термін дії "зернової угоди" спливає в листопаді, до того часу вона має бути продовжена. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни світу чинити тиск на Москву, щоб запобігти спробам заблокувати продовження дії зернового коридору.

Теми: РосіязерноООН
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео Залужний: Ми повертаємо своє, і ніхто нас не зупинить

Кремль "заспокоює" своїх прихильників ракетними ударами по Україні – ISW

оновлено від 5.25, фотоВорог ракетами атакував Запоріжжя

Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ

Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ

Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Усі новини...
Росія
В РФ пообіцяли "допомогу" всім, хто виїде з Херсонщини до Росії
"Почали входити в революційну ситуацію": чиновники й бізнесмени РФ спустошені – WP
Боррель пригрозив російській армії "повним знищенням" у разі ядерного удару РФ по Україні
Останні новини
09:21
ЗСУ за добу знищили 500 окупантів та 17 БПЛА – Генштаб
09:12
ЗСУ знищили 8 російських дронів-камікадзе
08:56
відео Зеленський привітав захисників і захисниць: Абсолютні герої
08:38
Резніков підтвердив чотири системи Hawk для України від Іспанії, натякає, що це лише початок
08:24
відео Залужний: Ми повертаємо своє, і ніхто нас не зупинить
07:54
Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений
07:27
За добу ЗСУ уразили 19 районів зосередження ворога – зведення
06:55
Кремль "заспокоює" своїх прихильників ракетними ударами по Україні – ISW
06:30
оновлено від 5.25, фотоВорог ракетами атакував Запоріжжя
05:59
Оперативне командування: корабельне угруповання ворога зросло до 15 одиниць
Усі новини...