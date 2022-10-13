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Россия угрожает выйти из "зерновой сделки", если не будут выполнены ее требования

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 19:12
фото Pixabay

Россия направила ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре.

Как передает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, в среду Москва направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором изложила перечень претензий. Их должны обсудить во время встречи представителей Организации с российской стороной в Москве в воскресенье.

"Если мы увидим, что с российской стороны ничего не происходит - экспорта российского зерна и удобрений - тогда, извините, нам придется посмотреть на это по-другому", - сказал Гатилов.

Отвечая на вопрос, может ли Россия не поддержать продление "зерновой сделки", он сказал: "Есть такая возможность... Мы не против поставок зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть справедливым и честно выполняться всеми сторонами".

Российский дипломат также упомянул взрыв на Крымском мосту как пример "террористических актов", которые "затрудняют достижение политического решения" между Россией и Украиной.

Какие именно претензии Россия высказала ООН, не известно. Гатилов отказал предоставить копию письма, а представитель генсека Стефан Дюжаррик лишь заверил, что между сторонами "зерновой сделки" продолжается диалог.

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Напомним, в июле при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение, которое позволило разблокировать Украине экспорт зерна из черноморских портов, которые были закрыты с момента вторжения России. Москва взамен получила гарантии для собственного экспорта зерна и удобрений.

Соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис, но Россия неоднократно жаловалась на его выполнение, утверждая, что она все еще сталкивается с трудностями при продаже удобрений и продовольствия.

Срок действия "зернового соглашения" истекает в ноябре, к тому времени оно должно быть продлено. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны мира оказать давление на Москву, чтобы предотвратить попытки заблокировать продление действия зернового коридора.

Темы: РосcиязерноООН
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