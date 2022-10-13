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Генсек НАТО прокоментував, чи готує Альянс фізичну відповідь у разі ядерного удару РФ по Україні

Четвер, 13 жовтня 2022, 19:36
Генсек НАТО прокоментував, чи готує Альянс фізичну відповідь у разі ядерного удару РФ по Україні
Єнс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував поширені ЗМІ слова топ-посадовця Альянсу про те, що у разі застосування РФ проти України ядерної зброї з високою ймовірністю союзники України і, можливо, НАТО дадуть "фізичну відповідь".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу після зустрічі міністрів оборони НАТО на запитання Reuters.

Генсек прямо не підтвердив слова анонімного співрозмовника з Альянсу, але наголосив, що такий крок РФ фундаментально змінить характер війни і реакція союзників буде дуже серйозною. 

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"Якщо Росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю це буде мати серйозні наслідки. Росія про це знає. Деякі союзники НАТО у різні способи донесли це до Росії. Ми не будемо розкривати, як саме ми відреагуємо. Але, звісно, це фундаментально змінить характер конфлікту. Це буде означати перетин дуже важливої "червоної лінії". Навіть застосування малопотужної ядерної зброї - це дуже серйозний крок і це фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, буде мати наслідки. І Росія знає, що наслідки будуть", - підкреслив він.

12 жовтня агентство Reuters поширило анонімний коментар високопосадовця НАТО про те, що ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного Альянсу. 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору. 

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