Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО прокомментировал, каким будет ответ Альянса в случае ядерного удара РФ по Украине

Четверг, 13 октября 2022, 19:36
Йенс Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал распространенные СМИ слова анонимного топ-чиновника Альянса о том, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия с высокой вероятностью союзники Украины и, возможно, НАТО дадут "физический ответ".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге после встречи министров обороны НАТО на вопрос Reuters.

Генсек прямо не подтвердил слова анонимного собеседника из Альянса, но подчеркнул, что такой шаг РФ фундаментально изменит характер войны и реакция союзников будет очень серьезной. 

"Если Россия применит против Украины любое ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия. Россия об этом знает. Некоторые союзники НАТО различными способами донесли это до России. Мы не будем раскрывать, как именно мы отреагируем. Но, конечно, это фундаментально изменит характер конфликта. Это будет означать пересечение очень важной "красной линии". Даже применение маломощного ядерного оружия - это очень серьезный шаг и это фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия. И Россия знает, что последствия будут", - подчеркнул он.

12 октября агентство Reuters распространило анонимный комментарий высокопоставленного чиновника НАТО о том, что ядерный удар России изменит ход полномасштабной войны против Украины и, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического Альянса. 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Запада на потенциальный ядерный удар по Украине не будет ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения. 

Читайте также: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

ВИДЕО ДНЯ
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видео Зеленский: Сделаем все, чтобы ускорить победу

видео Залужный: Мы возвращаем свое, и никто нас не остановит

Кремль "успокаивает" своих сторонников ракетными ударами по Украине – ISW

обновлено от 5.25, фотоВраг ракетами атаковал Запорожье

Компания Маска отказывается финансировать услуги Starlink в Украине – СМИ

Россия перебросила бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, к границе с Норвегией - СМИ

Все новости...
Последние новости
09:57
С начала июля РФ захватила всего несколько населенных пунктов – британская разведка
09:55
Французскую TotalEnergies обвиняют в поставках топлива российской военной авиации
09:46
видео Зеленский: Сделаем все, чтобы ускорить победу
09:21
Защитники за сутки ликвидировали 500 оккупантов и уничтожили 17 БПЛА – Генштаб
09:12
ВСУ уничтожили 8 российских дронов-камикадзе
08:56
видео Зеленский поздравил защитников и защитниц: Абсолютные герои
08:38
Резников подтвердил четыре системы Hawk для Украины от Испании, намекает, что это только начало
08:24
видео Залужный: Мы возвращаем свое, и никто нас не остановит
07:54
Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, есть раненый
07:27
За сутки ВСУ поразили 19 районов сосредоточения врага - сводка
Все новости...