У Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами – місцева влада
Четвер, 13 жовтня 2022, 20:09
У російському Бєлгороді ввечері 13 жовтня пролунали вибухи, місцева влада повідомила, що підірвано склад БК та почалася детонація боєприпасів.
Джерело: Медуза, Статком ЗСУ, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram
Деталі: Російські ЗМІ повідомляють про звуки вибухів, які чули у Бєлгороді, а також пожежу на території цукрового заводу у селищі Октябрське.
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Стратком ЗСУ стверджує, що детонує склад з боєприпасами.
Оновлено о 20:19: Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що було підірвано склад з боєприпасами. Він ствержує, що це сталося внаслідок обстрілу з боку ЗСУ. Жертв та постраждалих немає, за його словами.
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