У Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами – місцева влада

У російському Бєлгороді ввечері 13 жовтня пролунали вибухи, місцева влада повідомила, що підірвано склад БК та почалася детонація боєприпасів.

Джерело: Медуза, Статком ЗСУ, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють про звуки вибухів, які чули у Бєлгороді, а також пожежу на території цукрового заводу у селищі Октябрське.

Стратком ЗСУ стверджує, що детонує склад з боєприпасами.

Оновлено о 20:19: Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що було підірвано склад з боєприпасами. Він ствержує, що це сталося внаслідок обстрілу з боку ЗСУ. Жертв та постраждалих немає, за його словами.

Селище Октябрське, Бєлгородська область, Росія скрін з мапи