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У Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами – місцева влада

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 20:09
У Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами – місцева влада
Пожежа у Бєлгордській області, скрін з відео росзмі

У російському Бєлгороді ввечері 13 жовтня пролунали вибухи, місцева влада повідомила, що підірвано склад БК та почалася детонація боєприпасів.

Джерело: Медуза, Статком ЗСУ, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в Telegram

Деталі: Російські ЗМІ повідомляють про звуки вибухів, які чули у Бєлгороді, а також пожежу на території цукрового заводу у селищі Октябрське. 

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Стратком ЗСУ стверджує, що детонує склад з боєприпасами. 

Оновлено о 20:19: Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що було підірвано склад з боєприпасами. Він ствержує, що це сталося внаслідок обстрілу з боку ЗСУ. Жертв та постраждалих немає, за його словами.

ВІДЕО ДНЯ
Селище Октябрське, Бєлкгородська область, Росія
Селище Октябрське, Бєлгородська область, Росія
скрін з мапи

Теми: Росіявибух
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