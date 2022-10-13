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В Белгородской области детонирует склад с боеприпасами – местные власти

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 20:09
В Белгородской области детонирует склад с боеприпасами – местные власти
Пожар в Белгордской области, скрин с видео росзмі

В российском Белгороде вечером 13 октября прогремели взрывы, местные власти сообщили, что взорван склад с БК и началась детонация боеприпасов.  

Источник: МедузаСтатком ВСУ, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: Российские СМИ сообщают о звуках взрывов, которые слышали в Белгороде, а также пожар на территории сахарного завода в поселке Октябрьское. 

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Стратком ВСУ утверждает, что детонирует склад с боеприпасами. 

Обновлено в 20:19: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что был взорван склад с боеприпасами. Он утверждает, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Жертв и пострадавших нет, по его словам.

Село Октябрськое
Село Октябрськое
скрин с карты

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Темы: Росcиявзрыв
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