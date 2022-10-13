В Белгородской области детонирует склад с боеприпасами – местные власти

В российском Белгороде вечером 13 октября прогремели взрывы, местные власти сообщили, что взорван склад с БК и началась детонация боеприпасов.

Источник: Медуза, Статком ВСУ, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: Российские СМИ сообщают о звуках взрывов, которые слышали в Белгороде, а также пожар на территории сахарного завода в поселке Октябрьское.

Стратком ВСУ утверждает, что детонирует склад с боеприпасами.

Обновлено в 20:19: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что был взорван склад с боеприпасами. Он утверждает, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ. Жертв и пострадавших нет, по его словам.