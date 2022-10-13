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МЗС заявило про плани Росії влаштувати диверсію на "Турецькому потоці" і звинуватити Україну

Четвер, 13 жовтня 2022, 20:41
МЗС заявило про плани Росії влаштувати диверсію на Турецькому потоці і звинуватити Україну
МЗС України, фото з Facebook

Міністерство закордонних справ у четвер закликало західних партнерів попередити російський енергетичний тероризм Росії, заявивши про неможливість зняття санкцій проти Москви чи перезапуску "Північного потоку-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі МЗС.

Відомство наголошує, що раніше Росія безуспішно намагалася схилити європейські уряди до поступок, зокрема зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу.

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"Тому Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму – фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета – зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте "Північний потік-2", бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців", – вважають в МЗС.

Там додають, що Україна регулярно повідомляє іноземних партнерів про можливі диверсії Росії, спрямовані на руйнування альтернативних шляхів постачання енергоносіїв. Так, раніше Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку РФ до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури.

"Ми також володіємо даними щодо можливих аналогічних планів Росії щодо "Турецького потоку", – стверджують у міністерстві закордонних справ.

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Київ відкидає звинувачення Москви в тому, що він нібито причетний до планування чи здійснення якихось дій проти енергетичної інфраструктури, називаючи це "інформаційним прикриттям зловмисних планів самої Росії".

"Українська сторона наполягає, що єдиний спосіб, у який партнери можуть упередити російський енергетичний тероризм – це зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску "Північного потоку-2" чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов", – вважають в МЗС.

Напередодні президент РФ Владімір Путін знову заявив, що Росія могла би постачати Європі газ через вцілілу гілку "Північного потоку-2" або альтернативним маршрутом через Туреччину (тобто "Турецький потік").

Нагадаємо, "Північний потік-2" так і не пройшов сертифікацію до вторгенням РФ в Україну та ще не використовувася, а після того опинився під санкціями. 

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