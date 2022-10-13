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МИД заявил о планах России устроить диверсию на "Турецком потоке" и обвинить Украину

Четверг, 13 октября 2022, 20:41
МИД Украины, фото из Facebook

Министерство иностранных дел в четверг призвало западных партнеров предупредить российский энергетический терроризм России, заявив о невозможности снятия санкций против Москвы или перезапуска "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД.

Ведомство отмечает, что ранее Россия безуспешно пыталась склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятие санкций, с помощью энергетического шантажа.

"Поэтому Путин решил перейти от шантажа к терроризму - физическому повреждению энергетической инфраструктуры. Его цель - разрушить пути поставки и поставить ультиматум: запускайте "Северный поток-2", потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников", - считают в МИД.

Там добавляют, что Украина регулярно сообщает иностранным партнерам о возможных диверсиях России, направленных на разрушение альтернативных путей поставок энергоносителей. Так, ранее Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке РФ к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры.

"Мы также располагаем данными о возможных аналогичных планах России в отношении "Турецкого потока", - утверждают в министерстве иностранных дел.

Киев отвергает обвинения Москвы в том, что он якобы причастен к планированию или осуществлению каких-то действий против энергетической инфраструктуры, называя это "информационным прикрытием злонамеренных планов самой России".

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"Украинская сторона настаивает, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм - это занять уже сейчас твердую позицию и публично заявить, что запуска "Северного потока-2" или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях", - считают в МИД.

Накануне президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что Россия могла бы поставлять Европе газ через уцелевшую ветку "Северного потока-2" или альтернативным маршрутом через Турцию (то есть "Турецкий поток").

Напомним, "Северный поток-2" так и не прошел сертификацию до вторжением РФ в Украину и еще не использовался, а после того оказался под санкциями.

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