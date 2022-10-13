Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД заявил о планах России устроить диверсию на "Турецком потоке" и обвинить Украину

Четверг, 13 октября 2022, 20:41
МИД заявил о планах России устроить диверсию на Турецком потоке и обвинить Украину
МИД Украины, фото из Facebook

Министерство иностранных дел в четверг призвало западных партнеров предупредить российский энергетический терроризм России, заявив о невозможности снятия санкций против Москвы или перезапуска "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД.

Ведомство отмечает, что ранее Россия безуспешно пыталась склонить европейские правительства к уступкам, в частности снятие санкций, с помощью энергетического шантажа.

Реклама:

"Поэтому Путин решил перейти от шантажа к терроризму - физическому повреждению энергетической инфраструктуры. Его цель - разрушить пути поставки и поставить ультиматум: запускайте "Северный поток-2", потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников", - считают в МИД.

Там добавляют, что Украина регулярно сообщает иностранным партнерам о возможных диверсиях России, направленных на разрушение альтернативных путей поставок энергоносителей. Так, ранее Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке РФ к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры.

"Мы также располагаем данными о возможных аналогичных планах России в отношении "Турецкого потока", - утверждают в министерстве иностранных дел.

ВИДЕО ДНЯ

Киев отвергает обвинения Москвы в том, что он якобы причастен к планированию или осуществлению каких-то действий против энергетической инфраструктуры, называя это "информационным прикрытием злонамеренных планов самой России".

"Украинская сторона настаивает, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм - это занять уже сейчас твердую позицию и публично заявить, что запуска "Северного потока-2" или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях", - считают в МИД.

Накануне президент РФ Владимир Путин вновь заявил, что Россия могла бы поставлять Европе газ через уцелевшую ветку "Северного потока-2" или альтернативным маршрутом через Турцию (то есть "Турецкий поток").

Напомним, "Северный поток-2" так и не прошел сертификацию до вторжением РФ в Украину и еще не использовался, а после того оказался под санкциями.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: