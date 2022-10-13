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Росія вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини, є знеструмлення

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 20:57

Ввечері 13 жовтня Росія завдала рактених ударів по Харкову та області, є пошкодження критичної інфраструктури та знеструмлення. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Харкова Ігор Терехов в Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Звертаємося до жителів Харкова: залишайтеся в укриттях. Ворог завдає ударів по обласному центру". 

Деталі: На Харківщині була оголошена повітряна тривога.  

Оновлено о 22:08: Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що є влучання ракет у Холодногірському районі. Без потерпілих. По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням світла.

"Просимо зберігати спокій. Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці", – додав він. 

Оновлено о 21:06: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є щонайменше два прильоти по Харкову. У деяких районах міста проблеми з електропостачанням.

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Теми: Харківвійнаенергетикаелектроенергія
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