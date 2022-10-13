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Россия ударила по критической инфраструктуре Харьковщины, есть обесточивания

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 20:57

Вечером 13 октября Россия нанесла ракетные удары по Харькову и области, есть повреждения критической инфраструктуры и обесточивания. 

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях. Враг наносит удары по областному центру".

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Детали: На Харьковщине была объявлена воздушная тревога. 

Обновлено в 22:08: Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть попадание ракет в Холодногорском районе. Без пострадавших. По области есть повреждения критической инфраструктуры, возможны временные обесточивания. Энергетики уже работают над восстановлением света.

"Просим сохранять спокойствие. Последствия российского очередного террора еще обследуем, на местах работают профильные службы и правоохранители", – добавил он. 

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Обновлено в 21:06: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что есть по меньшей мере два прилета по Харькову. В некоторых районах города проблемы с электроснабжением.

Темы: Харьковвойнаэнергетикаэлектроэнергия
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