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Меркель: рішення отримувати газ із РФ було "дуже раціональним"

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 21:36

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у четвер заявила, що не вважає помилковим своє рішення збільшити закупівлю природного газу в Росії, стверджуючи, що тоді це було вигідніше за скраплений природний газ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Під час свого виступу в Лісабоні Меркель сказала, що "ви завжди дієте в той час, в якому перебуваєте", і що вона не шкодує про свої рішення.

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Ангела Меркель очолювала уряд Німеччини з 2005 по 2021 рік. Під час її перебування при владі був введений в експлуатацію газопровід "Північний потік-1", а також завершене будівництво "Північного потоку-2".

Останній газогін так і не був введений в експлуатацію, оскільки нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц зупинив процес його сертифікації незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, уряд Німеччини у четвер розсекретив документ з оцінкою ризиків "Північного потоку-2", в якому стверджувалося, що все більша залежність від російського газу не загрожує постачанню енергоносіїв.

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Теми: МеркельгазРосіяенергетика
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