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Меркель: решение получать газ из РФ было "очень рациональным"

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 21:36

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в четверг заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа в России, утверждая, что тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Во время своего выступления в Лиссабоне Меркель сказала, что "вы всегда действуете в то время, в котором находитесь", и что она не жалеет о своих решениях.

Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. Во время ее пребывания у власти был введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток-1", а также завершено строительство "Северного потока-2".

Последний газопровод так и не был введен в эксплуатацию, поскольку нынешний канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс его сертификации незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщалось, правительство Германии в четверг рассекретило документ с оценкой рисков "Северного потока-2", в котором утверждалось, что все большая зависимость от российского газа не угрожает поставкам энергоносителей.

Темы: МеркельгазРосcияэнергетика
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