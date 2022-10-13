"Динамо" вчетверте поспіль програло у Лізі Європи

"Динамо" зазнало четвертої поспіль поразки в груповому раунді Ліги Європи – у матчі в польському Кракові кияни мінімально поступилися французькому "Ренну" з рахунком 0:1.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: За підсумками першої зустрічі з "Ренном", в якому вирішальний м'яч французька сторона забила на передостанній хвилині основного часу, "Динамо" провело свій найгірший старт у Лізі Європи. У трьох турах команда Мірчі Луческу не набрала жодного очка, також поступившись кіпрському АЕКу (0:1) й турецькому "Фенербахче" (1:2).

"Динамо" приймало матч у статусі номінального господаря в Кракові. З трьома поразками українська сторона підходила до поєдинку останньою в групі "В".

Перші 45 хвилин минули без забитих м'ячів, хоча ближчими до голу були гості. Ще на початку зустрічі небезпечного удару завдавав Віктор Циганков, проте його спробу заблокував захисник.

Le but de Christopher Wooh ce soir.🔴⚫️ pic.twitter.com/0DlixWX2x5 — Actu SRFC (@ActuSRFC_) October 13, 2022

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Натомість вже другий тайм розпочався з голу "Ренна". На 48-й хвилині подачу гостей з кутового після вдалого забігання замкнув камерунський захисник Крістофер Ву - 0:1.

Після серії замін обох команд у другій половині зустрічі "Ренн" був ближчим до того, аби подвоїти свою перевагу. Зі свого боку, "Динамо" в заключні 45 хвилин не провело жодного удару в площину воріт команди Бруно Женезіо.

"Динамо" після чотирьох поразок залишилося останнім у групі "В" й втратило шанси на вихід до плей-оф Ліги Європи. У заключних двох турах команда Луческу боротиметься з АЕКом за третє місце, яке дає можливість зіграти у Лізі Конференцій навесні.