Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Динамо" вчетверте поспіль програло у Лізі Європи

Катерина ТищенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 21:51
Динамо вчетверте поспіль програло у Лізі Європи
Матч Динамо-Ренн 13 жовтня, фото з сайту Динамо

"Динамо" зазнало четвертої поспіль поразки в груповому раунді Ліги Європи – у матчі в польському Кракові кияни мінімально поступилися французькому "Ренну" з рахунком 0:1.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: За підсумками першої зустрічі з "Ренном", в якому вирішальний м'яч французька сторона забила на передостанній хвилині основного часу, "Динамо" провело свій найгірший старт у Лізі Європи. У трьох турах команда Мірчі Луческу не набрала жодного очка, також поступившись кіпрському АЕКу (0:1) й турецькому "Фенербахче" (1:2).

Реклама:

"Динамо" приймало матч у статусі номінального господаря в Кракові. З трьома поразками українська сторона підходила до поєдинку останньою в групі "В".

Перші 45 хвилин минули без забитих м'ячів, хоча ближчими до голу були гості. Ще на початку зустрічі небезпечного удару завдавав Віктор Циганков, проте його спробу заблокував захисник.

Натомість вже другий тайм розпочався з голу "Ренна". На 48-й хвилині подачу гостей з кутового після вдалого забігання замкнув камерунський захисник Крістофер Ву - 0:1.

Після серії замін обох команд у другій половині зустрічі "Ренн" був ближчим до того, аби подвоїти свою перевагу. Зі свого боку, "Динамо" в заключні 45 хвилин не провело жодного удару в площину воріт команди Бруно Женезіо.

"Динамо" після чотирьох поразок залишилося останнім у групі "В" й втратило шанси на вихід до плей-оф Ліги Європи. У заключних двох турах команда Луческу боротиметься з АЕКом за третє місце, яке дає можливість зіграти у Лізі Конференцій навесні.

Теми: футболспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
футбол
Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
Київське "Динамо" вийшло у плей-оф раунд кваліфікації Ліги конференцій
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: