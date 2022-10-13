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"Динамо" вчетверте поспіль програло у Лізі Європи

Катерина ТищенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 21:51
Матч Динамо-Ренн 13 жовтня, фото з сайту Динамо

"Динамо" зазнало четвертої поспіль поразки в груповому раунді Ліги Європи – у матчі в польському Кракові кияни мінімально поступилися французькому "Ренну" з рахунком 0:1.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: За підсумками першої зустрічі з "Ренном", в якому вирішальний м'яч французька сторона забила на передостанній хвилині основного часу, "Динамо" провело свій найгірший старт у Лізі Європи. У трьох турах команда Мірчі Луческу не набрала жодного очка, також поступившись кіпрському АЕКу (0:1) й турецькому "Фенербахче" (1:2).

"Динамо" приймало матч у статусі номінального господаря в Кракові. З трьома поразками українська сторона підходила до поєдинку останньою в групі "В".

Перші 45 хвилин минули без забитих м'ячів, хоча ближчими до голу були гості. Ще на початку зустрічі небезпечного удару завдавав Віктор Циганков, проте його спробу заблокував захисник.

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Натомість вже другий тайм розпочався з голу "Ренна". На 48-й хвилині подачу гостей з кутового після вдалого забігання замкнув камерунський захисник Крістофер Ву - 0:1.

Після серії замін обох команд у другій половині зустрічі "Ренн" був ближчим до того, аби подвоїти свою перевагу. Зі свого боку, "Динамо" в заключні 45 хвилин не провело жодного удару в площину воріт команди Бруно Женезіо.

"Динамо" після чотирьох поразок залишилося останнім у групі "В" й втратило шанси на вихід до плей-оф Ліги Європи. У заключних двох турах команда Луческу боротиметься з АЕКом за третє місце, яке дає можливість зіграти у Лізі Конференцій навесні.

Теми: футболспорт
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