"Динамо" в четвертый раз подряд проиграло в Лиге Европы

"Динамо" потерпело четвертое подряд поражение в групповом раунде Лиги Европы – в матче в польском Кракове киевляне минимально уступили французскому "Ренну" со счетом 0:1.

Источник: Суспільне спорт

Детали: По итогам первой встречи с "Ренном", в котором решающий мяч французская сторона забила на предпоследней минуте основного времени, "Динамо" провело свой худший старт в Лиге Европы. В трех турах команда Мирчи Луческу не набрала ни одного очка, также уступив кипрскому АЕКу (0:1) и турецкому "Фенербахче" (1:2).

"Динамо" принимало матч в статусе номинального хозяина в Кракове. С тремя поражениями украинская сторона подходила к поединку последней в группе "В".

Первые 45 минут прошли без забитых мячей, хотя ближе к голу были гости. Еще в начале встречи опасный удар наносил Виктор Цыганков, однако его попытку заблокировал защитник.

Le but de Christopher Wooh ce soir.🔴⚫️ pic.twitter.com/0DlixWX2x5 — Actu SRFC (@ActuSRFC_) October 13, 2022

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Зато уже второй тайм начался с гола "Ренна". На 48-й минуте подачу гостей с углового после удачного забегания замкнул камерунский защитник Кристофер Ву - 0:1.

После серии замен обеих команд во второй половине встречи "Ренн" был ближе к тому, чтобы удвоить свое преимущество. Со своей стороны, "Динамо" в заключительные 45 минут не провело ни одного удара в створ ворот команды Бруно Женезио.

"Динамо" после четырех поражений осталось последним в группе "В" и потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В заключительных двух турах команда Луческу будет бороться с АЕКом за третье место, которое дает возможность сыграть в Лиге Конференций весной.