"Роснефть" судиться з урядом Німеччини через вилучення дочірніх компаній

Російська нафтова компанія "Роснефть" подала позов проти федерального уряду Німеччини через перебирання під державний контроль її німецьких дочірніх компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Handelsblatt у четвер сказала юридична фірма Malmendier Legal, що представляє інтереси "Роснефти".

Позов був поданий у четвер до Федерального адміністративного суду в Лейпцигу за дорученням російської компанії. На її думку дії федерального уряду Німеччини не мають жодних правових підстав, оскільки компанія, на відміну від "Газпрому", продовжує постачання на німецькі об'єкти.

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"На сьогоднішній день "Роснефть" в повному обсязі виконує свої зобов'язання з постачання нафти, перебоїв з поставками і зривів виконання зобов'язань немає", - зазначили в Malmendier Legal додавши, що це відбувається, незважаючи на "конфлікт в Україні".

У вересні уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Дії уряду з передачі Rosneft Deutschland до рук Федерального мережевого агентства пішли за аналогічним кроком Берліна щодо SEFE, раніше відомої як Gazprom Germania, яка перейшла під опіку держави після того, як "Газпром" відмовився від неї у квітні.

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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.