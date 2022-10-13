Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Роснефть" судиться з урядом Німеччини через вилучення дочірніх компаній

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 22:29

Російська нафтова компанія "Роснефть" подала позов проти федерального уряду Німеччини через перебирання під державний контроль її німецьких дочірніх компаній.

Як повідомляє "Європейська правда", про це виданню Handelsblatt у четвер сказала юридична фірма Malmendier Legal, що представляє інтереси "Роснефти".

Позов був поданий у четвер до Федерального адміністративного суду в Лейпцигу за дорученням російської компанії. На її думку дії федерального уряду Німеччини не мають жодних правових підстав, оскільки компанія, на відміну від "Газпрому", продовжує постачання на німецькі об'єкти.

"На сьогоднішній день "Роснефть" в повному обсязі виконує свої зобов'язання з постачання нафти, перебоїв з поставками і зривів виконання зобов'язань немає", - зазначили в Malmendier Legal додавши, що це відбувається, незважаючи на "конфлікт в Україні".

У вересні уряд Німеччини передає під управління федерального регулятора німецькі дочки "Роснефти" Rosneft Deutschland і RN Refining & Marketing. Rosneft Deutschland забезпечує близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

Дії уряду з передачі Rosneft Deutschland до рук Федерального мережевого агентства пішли за аналогічним кроком Берліна щодо SEFE, раніше відомої як Gazprom Germania, яка перейшла під опіку держави після того, як "Газпром" відмовився від неї у квітні.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що Росія може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяНімеччинанафта
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Маск підтвердив, що не хоче фінансувати старлінки в Україні

На Заході вважають, що Україна може звільнити Херсон наступного тижня – FT

фото"Ловець шахедів": українці збирають 100 мільйонів на системи протидії дронам

відео Зеленський: Зробимо все, щоб прискорити перемогу

відео Залужний: Ми повертаємо своє, і ніхто нас не зупинить

Кремль "заспокоює" своїх прихильників ракетними ударами по Україні – ISW

Усі новини...
Росія
Меркель: рішення отримувати газ із РФ було "дуже раціональним"
"Як м'ясо – у штурмову групу": ВВС дізналася обставини смерті мобілізованих окупантів
У Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами – місцева влада
Останні новини
12:58
У Білорусі заявляють, що не вводили режим "контртерористичної операції"
12:37
Зеленський знову збирав ставку: планували подальшу деокупацію
12:22
Кількість жертв удару по Запоріжжю 9 жовтня зросла до 13-ти
12:12
Через війну було втрачено 20% промислового виробництва яєць – асоціація
12:06
У відкритому доступі з’явилися безкоштовні лекції Тімоті Снайдера про історію України
12:03
Маск підтвердив, що не хоче фінансувати старлінки в Україні
11:59
В Санкт-Петербурзі в житлових будинках влаштували облави з повістками
11:55
Ексчиновника Мін’юсту генерал-майора засудили до 6 років в’язниці
11:54
Путін повчав лідерів СНД, як вирішувати конфлікти
11:39
На Заході вважають, що Україна може звільнити Херсон наступного тижня – FT
Усі новини...