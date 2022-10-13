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"Роснефть" судится с правительством Германии из-за изъятия дочерних компаний

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 22:29

Российская нефтяная компания "Роснефть" подала иск против федерального правительства Германии из-за перебора под государственный контроль ее немецких дочерних компаний.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Handelsblatt в четверг сказала юридическая фирма Malmendier Legal, представляющая интересы "Роснефти".

Иск был подан в четверг в Федеральный административный суд в Лейпциге по поручению российской компании. По ее мнению действия федерального правительства Германии не имеют никаких правовых оснований, поскольку компания, в отличие от "Газпрома", продолжает поставки на немецкие объекты.

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"На сегодняшний день "Роснефть" в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам нефти, перебоев с поставками и срывов выполнения обязательств нет", - отметили в Malmendier Legal добавив, что это происходит, несмотря на "конфликт в Украине".

В сентябре правительство Германии передает под управление федерального регулятора немецкие дочери "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining&Marketing. Rosneft Deutschland обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

Действия правительства по передаче Rosneft Deutschland в руки Федерального сетевого агентства последовали аналогичному шагу Берлина относительно SEFE, ранее известной как Gazprom Germania, перешедшей под опеку государства после того, как "Газпром" отказался от нее в апреле.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что Россия может полностью прекратить поставки нефти в два немецких завода через трубопровод "Дружба" – так же, как она перестала поставлять в Европу газ.

Темы: РосcияГерманиянефть
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