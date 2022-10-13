Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Роснефть" судится с правительством Германии из-за изъятия дочерних компаний

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 22:29

Российская нефтяная компания "Роснефть" подала иск против федерального правительства Германии из-за перебора под государственный контроль ее немецких дочерних компаний.

Как сообщает "Европейская правда", об этом изданию Handelsblatt в четверг сказала юридическая фирма Malmendier Legal, представляющая интересы "Роснефти".

Иск был подан в четверг в Федеральный административный суд в Лейпциге по поручению российской компании. По ее мнению действия федерального правительства Германии не имеют никаких правовых оснований, поскольку компания, в отличие от "Газпрома", продолжает поставки на немецкие объекты.

"На сегодняшний день "Роснефть" в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам нефти, перебоев с поставками и срывов выполнения обязательств нет", - отметили в Malmendier Legal добавив, что это происходит, несмотря на "конфликт в Украине".

В сентябре правительство Германии передает под управление федерального регулятора немецкие дочери "Роснефти" Rosneft Deutschland и RN Refining&Marketing. Rosneft Deutschland обеспечивает около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Германии.

Действия правительства по передаче Rosneft Deutschland в руки Федерального сетевого агентства последовали аналогичному шагу Берлина относительно SEFE, ранее известной как Gazprom Germania, перешедшей под опеку государства после того, как "Газпром" отказался от нее в апреле.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предположил, что Россия может полностью прекратить поставки нефти в два немецких завода через трубопровод "Дружба" – так же, как она перестала поставлять в Европу газ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияГерманиянефть
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Маск подтвердил, что не хочет финансировать старлинки в Украине

На Западе считают, что Украина может освободить Херсон на следующей неделе – FT

"Ловец шахедов": украинцы собирают 100 миллионов на системы противодействия дронам

видео Зеленский: Сделаем все, чтобы ускорить победу

видео Залужный: Мы возвращаем свое, и никто нас не остановит

Кремль "успокаивает" своих сторонников ракетными ударами по Украине – ISW

Все новости...
Росcия
Меркель: решение получать газ из РФ было "очень рациональным"
"Как мясо – в штурмовую группу": ВВС узнала обстоятельства смерти мобилизированных оккупантов
В Белгородской области детонирует склад с боеприпасами – местные власти
Последние новости
12:58
В Беларуси заявляют, что не вводили режим "контртеррористической операции"
12:37
Зеленский снова собирал ставку: планировали дальнейшую деоккупацию
12:22
Количество жертв удара по Запорожью 9 октября возросло до 13-ти
12:12
Из-за войны было потеряно 20% промышленного производства яиц - ассоциация
12:06
В открытом доступе появились бесплатные лекции Тимоти Снайдера об истории Украины
12:03
Маск подтвердил, что не хочет финансировать старлинки в Украине
11:59
В Санкт-Петербурге в жилых домах устроили облавы с повестками
11:55
Экс-чиновника Минюста генерал-майора приговорили к 6 годам тюрьмы
11:54
Путин поучал лидеров СНГ, как решать конфликты
11:39
На Западе считают, что Украина может освободить Херсон на следующей неделе – FT
Все новости...