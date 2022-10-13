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Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 23:13

На російській авіабазі Олєнья на Кольському півострові, що біля кордону Норвегії, були перекинуті стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерні заряди – ймовірно, це пов’язане з ядерним шантажем Росії на тлі її поразки в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише норвезьке видання Faktisk, посилаючись на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Знімок за 7 жовтня показує, що на базі Олєнья розташовані сім бомбардувальників Ту-160 і чотири – Ту-95. Через два дні Planet Labs зафіксував один Ту-160 на злітній смузі авіабази.

Авіабаза Олєнья, 7 жовтня 2022 року
Авіабаза Олєнья, 7 жовтня 2022 року

Це не перше свідчення присутності стратегічних бомбардувальників на авіабазі біля кордону з Норвегією: ще 30 вересня про нього писало видання The Jerusalem Post. Тоді на Олєньє було чотири Ту-160 і три Ту-95.

Розташування стратегічних бомбардувальників на Оленьє незвичне, бо зазвичай ці літаки розташовані на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви.

Військові експерти, опитані Faktisk вважають, що ці маневри можуть бути пов’язані з традиційними осінніми навчаннями "Гром", але допускають і наявність у них елементу ядерного стримування, а отже – складової ядерних погроз Путіна.

Востаннє російські ядерні навчання "Гром" відбулися в лютому 2022 року – менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Вони однозначно були попередженням Заходу, щоб він не втручався", – каже норвезький військовий експерт Ларс Педер Хага.

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Це не перший випадок, коли Росія здійснює військову діяльність біля норвезьких кордонів. Наприкінці червня вона розпочала будівництво радара "Резонанс-Н", здатного виявляти винищувачі-бомбардувальники F-35, що перебувають на озброєнні норвезьких і фінських збройних сил.

А в липні стало відомо, що в Норвегії різко зросла кількість випадків порушення GPS-навігації цивільних літаків, за чим, імовірно, стоїть Росія.

Читайте також: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: РосіяНорвегіяядерна зброя
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