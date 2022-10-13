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Россия перебросила бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, к границе с Норвегией - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 23:13
Россия перебросила бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, к границе с Норвегией - СМИ

На российской авиабазе Оленья на Кольском полуострове, что у границы Норвегии, были переброшены стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные заряды - вероятно, это связано с ядерным шантажом России на фоне ее поражения в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет норвежское издание Faktisk, ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs.

Снимок за 7 октября показывает, что на базе Оленья расположены семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре - Ту-95. Через два дня Planet Labs зафиксировал один Ту-160 на взлетной полосе авиабазы.

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Авиабаза Оленья, 7 октября 2022 года
Авиабаза Оленья, 7 октября 2022 года

Это не первое свидетельство присутствия стратегических бомбардировщиков на авиабазе у границы с Норвегией: еще 30 сентября о нем писало издание The Jerusalem Post. Тогда на Оленье было четыре Ту-160 и три Ту-95.

Расположение стратегических бомбардировщиков на Оленье необычное, потому что обычно эти самолеты расположены на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах к юго-востоку от Москвы.

Военные эксперты, опрошенные Faktisk считают, что эти маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями "Гром", но допускают и наличие в них элемента ядерного сдерживания, а следовательно - составляющей ядерных угроз Путина.

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Последний раз российские ядерные учения "Гром" состоялись в феврале 2022 года - менее чем за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину. "Они однозначно были предупреждением Западу, чтобы он не вмешивался", - говорит норвежский военный эксперт Ларс Педер Хага.

Это не первый случай, когда Россия осуществляет военную деятельность у норвежских границ. В конце июня она начала строительство радара "Резонанс-Н", способного обнаруживать истребители-бомбардировщики F-35, состоящие на вооружении норвежских и финских вооруженных сил.

А в июле стало известно, что в Норвегии резко возросло количество случаев нарушения GPS-навигации гражданских самолетов, за чем, предположительно, стоит Россия.

Темы: РосcияНорвегияядерное оружие
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