Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи

Французький оператор газотранспортної системи GRTgaz у четвер підтвердив початок постачання блакитного палива до Німеччини в межах двосторонньої угоди, покликаної зменшити залежність від Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Поставки з Франції становлять менше 2% від щоденних потреб Німеччини, але вони є кроком на шляху диверсифікації джерел постачання енергоносіїв для Берліна.

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GRTgaz заявив, що спочатку буде постачати 31 гігават-годин на добу по трубопроводу з прикордонного французького села Обергайбах. Максимальна добова потужність нового газового потоку становить 100 гігават-годин.

Нагадаємо, у вересні в межах угоди про "енергетичну солідарність" Німеччина зобов'язалася надавати Франції додаткову електроенергію в разі потреби, а в обмін на це Франція погодилася допомогти Німеччині з поставками газу.

"Якби у нас зараз не було європейської солідарності та інтегрованого, об'єднаного ринку, у нас були б серйозні проблеми", – заявив у середу президент Франції Емманюель Макрон.

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Франція менше постраждала від перекриття Росією поставок газу, оскільки більша частина її енергетичних потреб задовольняється за рахунок Норвегії та поставок скрапленого природного газу.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на газ, у результаті чого тарифи на енергію в ЄС сягнули рекордних показників, а країнам Євросоюзу довелося різко скорочувати поставки російського газу та запроваджувати заходи економії.