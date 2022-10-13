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Франция впервые начала поставлять газ Германии на фоне энергетического кризиса

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 23:21

Французский оператор газотранспортной системы GRTgaz в четверг подтвердил начало поставок голубого топлива в Германию в рамках двустороннего соглашения, призванного уменьшить зависимость от России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Поставки из Франции составляют менее 2% от ежедневных потребностей Германии, но они являются шагом на пути диверсификации источников поставок энергоносителей для Берлина.

GRTgaz заявил, что сначала будет поставлять 31 гигаватт-часов в сутки по трубопроводу из приграничного французского села Обергайбах. Максимальная суточная мощность нового газового потока составляет 100 гигаватт-часов.

Напомним, в сентябре в рамках соглашения об "энергетической солидарности" Германия обязалась предоставлять Франции дополнительную электроэнергию в случае необходимости, а в обмен на это Франция согласилась помочь Германии с поставками газа.

"Если бы у нас сейчас не было европейской солидарности и интегрированного, объединенного рынка, у нас были бы серьезные проблемы", - заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

Франция меньше пострадала от перекрытия Россией поставок газа, поскольку большая часть ее энергетических потребностей удовлетворяется за счет Норвегии и поставок сжиженного природного газа.

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Полномасштабное вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на газ, в результате чего тарифы на энергию в ЕС достигли рекордных показателей, а странам Евросоюза пришлось резко сокращать поставки российского газа и вводить меры экономии.

Темы: ГерманияФранциягазэнергетика
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