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Одесит заплатить 100 тисяч: хотів параду окупантів у Києві й залякував

Катерина ТищенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 23:37
Одесит заплатить 100 тисяч: хотів параду окупантів у Києві й залякував
фото прокуратури

Мешканцю Одеси присудили штраф у розмірі понад 100 тисяч гривень за виправдовування агресії РФ проти України.

Джерело: спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері південного регіону

Деталі: Київський районний суд Одеси визнав громадянина України винним у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

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Вироком суду, відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості, його засуджено до покарання у виді штрафу в розмірі понад 100 тис. гривень в дохід держави.

Дослівно: "Встановлено, що 32-річний одесит у публічному телеграм-каналі активно створював публікації, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України та окупацію її територій. У своїх дописах чоловік прославляв російських загарбників та заявляв, що очікує їхнього параду в Києві і залякував усіх, хто не погоджувався з такими твердженнями розправою, яка чекає на них у разі окупації.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні".

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Теми: колабораціясудОдеса
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