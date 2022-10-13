Одессит заплатит 100 тысяч: хотел парада оккупантов в Киеве и запугивал

Жителю Одессы присудили штраф в размере более 100 тысяч гривен за оправдание агрессии РФ против Украины.

Источник: специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере южного региона

Детали: Киевский районный суд Одессы признал гражданина Украины виновным в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

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Приговором суда, в соответствии с утвержденным соглашением о признании виновности, он приговорен к наказанию в виде штрафа в размере более 100 тыс. гривен в доход государства.

Дословно: "Установлено, что 32-летний одессит в публичном телеграмм-канале активно создавал публикации, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и оккупацию ее территорий. В своих сообщениях мужчина прославлял российских захватчиков и заявлял, что ожидает их парада в Киеве и запугивал всех, кто не соглашался с такими утверждениями расправой, которая ждет их в случае оккупации.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении".