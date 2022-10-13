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Конгрес викликає Трампа для свідчень у справі штурму Капітолія

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 23:44
Конгрес викликає Трампа для свідчень у справі штурму Капітолія
Дональд Трамп, фото Getty Images

Комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року під час, імовірно, останнього публічного слухання проголосував за виклик 45-го президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Рішення про виклик Трампа підтримали всі дев’ять членів Комітету 6 січня. Це рідкісний, але не безпрецедентний випадок, коли Конгрес викликає чинного або колишнього президента для надання свідчень.

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Членкиня комітету Ліз Чейні (яка була виключена з Республіканської партії через незгоду з діями Трампа) пояснила таке пізнє рішення про виклик 45-го президента необхідністю попередньо заслухати інших свідків.

А про те, оголошення повістки Трампу на пізньому етапі розслідування – Комітет 6 січня, як очікується, завершить свою роботу наприкінці 2022 року – є значною мірою символічним. Малоймовірно, що Трамп погодиться дати свідчення, а спроба зобов'язати його через суд може затягнутися.

Як припускає Axios, Комітет хоче показати, що прагнув почути самого Трампа – з усвідомленням того, що це змусить його команду відповісти.

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Крім того, на, можливо, останньому публічному слуханні Комітету 6 січня Ліз Чейні оголосила, що законодавці зібрали достатньо інформації для оголошенням кримінальних обвинувачень причетним до штурму Капітолія.

Очікується, що комітет Палати представників оприлюднить фінальний звіт щодо розслідування подій штурму Капітолія вже цієї осені – напередодні проміжних виборів до Конгресу, коли переобиратимуть усіх членів нижньої палати й третину сенаторів.

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

Читайте також: Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп.

Теми: ТрампСША
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