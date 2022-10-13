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Конгрес викликає Трампа для свідчень у справі штурму Капітолія

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 23:44
Дональд Трамп, фото Getty Images

Комітет Палати представників США з розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року під час, імовірно, останнього публічного слухання проголосував за виклик 45-го президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

Рішення про виклик Трампа підтримали всі дев’ять членів Комітету 6 січня. Це рідкісний, але не безпрецедентний випадок, коли Конгрес викликає чинного або колишнього президента для надання свідчень.

Членкиня комітету Ліз Чейні (яка була виключена з Республіканської партії через незгоду з діями Трампа) пояснила таке пізнє рішення про виклик 45-го президента необхідністю попередньо заслухати інших свідків.

А про те, оголошення повістки Трампу на пізньому етапі розслідування – Комітет 6 січня, як очікується, завершить свою роботу наприкінці 2022 року – є значною мірою символічним. Малоймовірно, що Трамп погодиться дати свідчення, а спроба зобов'язати його через суд може затягнутися.

Як припускає Axios, Комітет хоче показати, що прагнув почути самого Трампа – з усвідомленням того, що це змусить його команду відповісти.

Крім того, на, можливо, останньому публічному слуханні Комітету 6 січня Ліз Чейні оголосила, що законодавці зібрали достатньо інформації для оголошенням кримінальних обвинувачень причетним до штурму Капітолія.

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Очікується, що комітет Палати представників оприлюднить фінальний звіт щодо розслідування подій штурму Капітолія вже цієї осені – напередодні проміжних виборів до Конгресу, коли переобиратимуть усіх членів нижньої палати й третину сенаторів.

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

Читайте також: Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп.

Теми: ТрампСША
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