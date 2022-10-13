Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Конгресс вызывает Трампа для показаний по делу штурма Капитолия

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 23:44
Конгресс вызывает Трампа для показаний по делу штурма Капитолия
Дональд Трамп, фото Getty Images

Комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года во время, вероятно, последнего публичного слушания проголосовал за вызов 45-го президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Решение о вызове Трампа поддержали все девять членов Комитета 6 января. Это редкий, но не беспрецедентный случай, когда Конгресс вызывает действующего или бывшего президента для дачи показаний.

Реклама:

Член комитета Лиз Чейни (которая была исключена из Республиканской партии из-за несогласия с действиями Трампа) объяснила такое позднее решение о вызове 45-го президента необходимостью предварительно заслушать других свидетелей.

А о том, объявление повестки Трампу на позднем этапе расследования - Комитет 6 января, как ожидается, завершит свою работу в конце 2022 года - является в значительной степени символическим. Маловероятно, что Трамп согласится дать показания, а попытка обязать его через суд может затянуться.

Как предполагает Axios, Комитет хочет показать, что стремился услышать самого Трампа - с осознанием того, что это заставит его команду ответить.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, на, возможно, последнем публичном слушании Комитета 6 января Лиз Чейни объявила, что законодатели собрали достаточно информации для объявления уголовных обвинений причастным к штурму Капитолия.

Ожидается, что комитет Палаты представителей обнародует финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью - накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда будут переизбирать всех членов нижней палаты и треть сенаторов.

Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

Читайте также: Нападение на Капитолий: что показало следствие и как защищается Дональд Трамп.

Темы: ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Трамп
Штурм Капитолия: Трампа будут судить в разгар избирательной кампании в США
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
CNN: Трамп планирует явиться в тюрьму в связи с предъявленным ему обвинением
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: