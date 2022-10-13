Конгресс вызывает Трампа для показаний по делу штурма Капитолия

Комитет Палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года во время, вероятно, последнего публичного слушания проголосовал за вызов 45-го президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

Решение о вызове Трампа поддержали все девять членов Комитета 6 января. Это редкий, но не беспрецедентный случай, когда Конгресс вызывает действующего или бывшего президента для дачи показаний.

Член комитета Лиз Чейни (которая была исключена из Республиканской партии из-за несогласия с действиями Трампа) объяснила такое позднее решение о вызове 45-го президента необходимостью предварительно заслушать других свидетелей.

А о том, объявление повестки Трампу на позднем этапе расследования - Комитет 6 января, как ожидается, завершит свою работу в конце 2022 года - является в значительной степени символическим. Маловероятно, что Трамп согласится дать показания, а попытка обязать его через суд может затянуться.

Как предполагает Axios, Комитет хочет показать, что стремился услышать самого Трампа - с осознанием того, что это заставит его команду ответить.

Кроме того, на, возможно, последнем публичном слушании Комитета 6 января Лиз Чейни объявила, что законодатели собрали достаточно информации для объявления уголовных обвинений причастным к штурму Капитолия.

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Ожидается, что комитет Палаты представителей обнародует финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью - накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда будут переизбирать всех членов нижней палаты и треть сенаторов.

Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

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